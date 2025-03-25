Merkez Bankası’nın bu adımı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından hızla tırmanan siyasi gerilim ve döviz piyasalarındaki sert dalgalanmaların hemen sonrasında geldi.

Siyasi Gerilim ve Ekonomik Dalgalanmalar

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde geniş çaplı protestolar düzenlenirken, siyasi belirsizliğin piyasalara yansıması sert oldu. Yatırımcı güveninde ciddi bir sarsılma yaşanırken, Türk Lirası üzerindeki baskı da hızla arttı. Küresel finans kuruluşları, son bir hafta içinde Wall Street yatırımcılarının Türkiye piyasalarından hızla çıkış yaptığını ve TL’nin değerinde bir günde yaklaşık yüzde 10’luk bir kayıp yaşandığını raporladı.

Merkez Bankası’ndan Müdahale

Döviz kuru üzerindeki baskıyı hafifletmeyi amaçlayan Merkez Bankası, NDF işlemlerinin devreye alındığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. NDF işlemleri, yerel para biriminin değerini koruma mekanizmalarından biri olarak görülürken, özellikle piyasalardaki belirsizlik dönemlerinde döviz kuru oynaklığını dengelemeye yardımcı oluyor.

Uzmanlar, TCMB’nin bu hamlesini piyasalara güven verme ve sermaye çıkışlarını yavaşlatma çabası olarak yorumlarken, önümüzdeki günlerde atılacak ek adımların piyasalardaki etkisinin daha net anlaşılacağını belirtiyor.