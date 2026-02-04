OYAK’ın OIA ile yürüttüğü stratejik iş birliği kapsamında hayata geçirilen ortaklık, Orta Asya’da sanayi ve tarım odaklı yatırımların güçlendirilmesi hedefinin önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor. Taşkent yakınlarındaki Özbek-Türk Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan ve yapımı süren ileri teknolojiye sahip tarım kimyasalları üretim tesisi, bölgesel gıda arz güvenliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yabancı sermaye, çoğunluk Hektaş’ta

İstanbul’da düzenlenen imza töreniyle resmiyet kazanan anlaşmaya göre, Hektaş Asia’daki çoğunluk pay Hektaş’ta kalmaya devam edecek. OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, yatırımın hem yurt dışından doğrudan finansman girişi sağlaması hem de uzun vadeli değer üretmesi açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Yalçıntaş, bu iş birliğinin OYAK ve üyeleri için sürdürülebilir kârlılık ve istikrarlı getiri hedefini desteklediğini ifade etti.

Orta Asya’da üretim ve ihracat merkezi hedefi

UzOman Investment Company CEO’su Omar Bahram ise yatırımın Özbekistan açısından kritik bir rol oynadığını belirterek, yerel tarımsal girdi üretiminin ithalat bağımlılığını azaltacağını ve ülkeyi Orta Asya’da tarımsal çözümler için bölgesel bir merkez haline getireceğini söyledi.

Hektaş Genel Müdürü Enis Emre Terzi de Orta Asya’nın şirketin uluslararası büyüme stratejisinde öncelikli bölgelerden biri olduğunu, Özbekistan yatırımının bu vizyonun önemli bir ayağını oluşturduğunu kaydetti. Terzi, uluslararası ortaklıkla birlikte bitki koruma ürünleri ve organo-mineral gübrelerin yerel üretimine odaklanacaklarını dile getirdi.

Yaklaşık 100 hektarlık alanda inşa edilen tesisin 2027 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Yatırım, Özbekistan iç pazarının yanı sıra çevre Orta Asya ülkelerine ihracatı da kapsayacak şekilde konumlandırılıyor.