Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye–Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Forumu, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir platform oldu. Foruma, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın da katılarak sürece katkı sağladı.

Foruma çevrim içi olarak katılan Mısır Maliye Bakanı Ahmed Kouchouk’un yanı sıra, T.C. Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Ahmet Al Wakil ve her iki ülkeden çok sayıda iş insanı yer aldı. Görüşmelerde yeni yatırım fırsatları, ticaretin önündeki engeller ve iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Toplantının öne çıkan başlıklarından biri ise lojistik oldu. Mersin–İskenderiye ve İskenderun–Dimyat Ro-Ro seferlerinin yeniden başlatılması, lojistik maliyetlerin düşürülmesi ve ticaret hacminin artırılması açısından stratejik hedef olarak belirlendi.

Sanayi, tarım ve lojistikte geniş kapsamlı iş birliği

Forum sonunda; sanayi, ticaret, tarım, balıkçılık, turizm, lojistik ve inşaat sektörlerini kapsayan kapsamlı iş birliği protokolleri imzalandı. TOBB ile Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu başta olmak üzere, iki ülkenin oda ve borsaları arasında hayata geçirilen bu anlaşmalarla Türkiye–Mısır ticaret hacminin kısa sürede üst seviyelere taşınması hedefleniyor.

Başkan Özakalın: “Her alanda güçlü bir iş birliği zemini oluştu”

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın, imzalanan protokollerin önemine dikkat çekti. Özakalın, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti öncesinde, TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun öncülüğünde Kahire’de son derece verimli temaslar gerçekleştirdik. Sanayiden turizme, inşaattan tarım ve hayvancılığa kadar geniş bir yelpazede iş birliği imkanları ortaya kondu” dedi.

Tarım ve hayvancılığın bölgesel kalkınmadaki rolüne de vurgu yapan Özakalın, “Sanayi ve inşaat sektörlerindeki gücümüzü, Mısır ile kurduğumuz bu yeni köprülerle daha da ileri taşıyacağız. Özellikle Ro-Ro seferlerinin yeniden canlandırılması, ihracatımız açısından hayati öneme sahip. Bu iş birliği sürecinin ülkemize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.