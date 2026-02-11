Turizm tesislerine yönelik yangına dayanıklı kapı zorunluluğunda 31 Mayıs tarihinin son gün olduğuna dikkat çekilen toplantıda, hem mevzuat süreci hem de ürünlerin teknik özellikleri anlatıldı.

Çuhadaroğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Çuhadaroğlu, yangın güvenliğinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “Bir kapı bin hayat anlamına geliyor. Yangının ne zaman ve nasıl geleceğini bilemeyiz. Önlem almazsak facia kaçınılmaz olur” dedi.

90 Dakikaya Kadar Dayanım Vurgusu

Toplantıda intersecure markası altında geliştirilen yangına dayanıklı kapı ve pencere sistemlerinin 30, 60 ve 90 dakikalık dayanım seçeneklerine sahip olduğu belirtildi. Firma yetkilileri, sistemlerin sertifikalı testlerden geçtiğini, yangın anında duman ve ısı geçişini engelleyerek tahliyeye zaman kazandırdığını ifade etti.

Özellikle DS 92 YD Yangına Dayanıklı Doğrama Sistemi’nin standart testleri başarıyla tamamladığı ve 90 dakikaya kadar yangına dayanım sağladığı bilgisi paylaşıldı.

Tanıtım Sırasında Şanssız An!

Basın mensuplarına ürünün performansını göstermek amacıyla fabrika içerisinde özel bir test düzeneği kuruldu. Kapının yer aldığı stant önünde kontrollü ve suni bir alev oluşturularak ısı kapıya yönlendirildi. Gazeteciler, bu uygulamalı gösterimi yerinde takip etti.

Gösterim sırasında, kapının ateşe bakan tarafındaki cam bölümde yüksek bir sesle patlama meydana geldi ve cam parçaları çevreye savruldu. O sırada kapının önünde bulunan Nejat Çuhadaroğlu, patlamanın etkisiyle kısa süreli bir refleksle standın üzerinden aşağı indi. Ardından tekrar platforma çıkarak kapının çift camlı yapıda olduğunu ve arka taraftaki camın sağlam kaldığını ifade etti.

Yaşanan olay kısa süreli bir panik oluştururken, kontrollü şekilde sürdürülen gösterimde alev kaynağı kapıdan bir miktar uzaklaştırıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmad.

Güvenlik Tartışması ve Kritik Son Tarih

Tanıtım sırasında yaşanan bu gelişme, yangına dayanıklı sistemlerin performans kriterleri ve uygulama koşullarına ilişkin bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Uzmanlar, yangına dayanıklı ürünlerde “bütünlük, yalıtım ve dayanım süresi” kriterlerinin standart test koşullarında belirlendiğini; gerçek yangın senaryolarının ise farklı değişkenler içerebileceğini vurguluyor.

Çuhadaroğlu ise yaklaşık 20 yıl önce yüzde 100 yerli AR-GE ile geliştirilen sistemlerin sertifikalı olduğunu ve farklı bina tiplerine göre projelendirildiğini belirtiyor.

Öte yandan ilgili yönetmelikler kapsamında; otel, hastane, AVM ve yoğun insan sirkülasyonuna sahip yapılarda yangına dayanıklı kapı ve pencere sistemleri için 31 Mayıs tarihi kritik eşik olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bu tarihe kadar gerekli uyumun sağlanmaması halinde hem güvenlik riskleri hem de hukuki yaptırımlar söz konusu olabileceğine dikkat çekiyor.

Yangın güvenliği, özellikle turizm sezonu öncesinde yeniden gündemin üst sıralarına çıkarken; tanıtım sırasında yaşanan bu olay, yangına dayanıklı yapı sistemlerinin test süreçleri, uygulama detayları ve saha performansı konularının daha fazla tartışılmasına zemin hazırlayacak gibi görünüyor.