IGC, Kasım 2025’te yayımladığı önceki rapora göre 2025/2026 sezonu üretim tahminini 31 milyon ton artırırken, geçen sezona kıyasla toplam artışın 133 milyon ton olacağı öngörülüyor. Bu artışın, dünya tahıl piyasalarında tüm zamanların en yüksek üretim seviyesini beraberinde getireceği ifade ediliyor.

Raporda, küresel tahıl tüketiminin de artış eğilimini sürdüreceği belirtilerek, tüketimin 66 milyon ton yükselişle 2 milyar 416 milyon tona çıkmasının beklendiği kaydedildi. Buna rağmen arz fazlasının korunacağı ve dönem sonu stoklarının yüzde 8 artışla 634 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Özellikle mısır ve buğdayda bol hasat, arpa ve sorgumda ise sezonluk zirvelerin öngörüldüğü raporda, üretimdeki genel artışın yüzde 6 civarında gerçekleşeceği vurgulandı. Son üç sezondur düşüş gösteren küresel stokların yeniden yükselişe geçmesi, piyasalarda arz güvenliğinin güçlendiğine işaret ediyor.

IGC’nin değerlendirmesine göre, artan üretimle birlikte küresel tahıl arzının 3 milyar tonun üzerine çıkması beklenirken, 2025/2026 sezonunun dünya tahıl piyasaları açısından “rekor ve bolluk yılı” olacağı öngörülüyor.