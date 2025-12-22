Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte beş aylık kesinleşmiş zam oranları da ortaya çıktı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri şu ana kadar yüzde 11,20 oranında artışı hak etmiş durumda. Memur ve memur emeklilerinde ise beş aylık enflasyon farkı yüzde 17,56 olarak hesaplandı.

Ekonomistlerin beklentilerine göre Aralık ayı enflasyonunun üç farklı senaryo üzerinden şekillenmesi bekleniyor. Aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,50 seviyesinde gerçekleşmesi halinde yıl sonu enflasyonu yüzde 30,40’a ulaşacak. Enflasyonun yüzde 1,00 olması durumunda yıllık oran yüzde 31,04’e, yüzde 1,50 seviyesinde gerçekleşmesi halinde ise yüzde 31,69’a yükselmesi öngörülüyor.

Bu beklentilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı maaş zammı da değişkenlik gösterecek. Aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,50 olması halinde emekli zammı yüzde 11,77 seviyesinde gerçekleşecek. Enflasyonun yüzde 1,00 çıkması durumunda zam oranı yüzde 12,32’ye yükselirken, yüzde 1,50’lik bir enflasyon oranında emekli maaşlarına yüzde 12,88 artış yansıyacak.

Memur ve memur emeklilerinde ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da maaşlara eklenecek. Bu kapsamda Aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,50 olarak açıklanması durumunda toplam zam oranı yüzde 18,16 olacak. Enflasyonun yüzde 1,00 seviyesinde gerçekleşmesi halinde zam oranı yüzde 18,74’e çıkacak. Yüzde 1,50’lik senaryoda ise memur ve memur emeklileri yüzde 19,33 oranında artış alacak.

En düşük emekli aylığına ilişkin beklentiler de bu senaryolar doğrultusunda şekilleniyor. Hâlihazırda 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı, Aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,50 olması halinde yaklaşık 18 bin 868 liraya yükselecek. Enflasyonun yüzde 1,00 çıkması durumunda en düşük emekli aylığı 18 bin 961 liraya, yüzde 1,50’lik senaryoda ise 19 bin 55 liraya ulaşacak.

Ocak ayının ilk günlerinde açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte, memur ve emeklilerin 2026 yılı maaş artışları netlik kazanacak. Milyonlarca vatandaş, açıklanacak rakamlarla birlikte yeni yıl maaşlarını kesin olarak öğrenmiş olacak.