Doğru zaman geldiğinde seçimler yapılacak” dedi. Kolombiya ve Meksika’ya yönelik sert ifadeler kullanan Trump, İran ve Grönland konusunda da dikkat çeken mesajlar verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’dan Washington’a dönüşü sırasında Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Venezuela’nın geleceği, Latin Amerika’daki uyuşturucu trafiği, İran’daki protestolar ve Grönland’ın stratejik önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Maduro’nun yakalanmasına yönelik operasyonun “son derece tehlikeli” olduğunu vurgulayan Trump, operasyonda yalnızca birkaç ABD askerinin yaralandığını, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını söyledi. ABD ordusunun gerekmesi halinde ikinci bir saldırıya da hazır olduğunu belirten Trump, “Venezuela yönetimi uslu davranmazsa, her zaman hazırız” ifadelerini kullandı.

“Bugün Türkiye’de olabilirdi ama New York’ta”

Trump, Nicolas Maduro’ya ABD dışında başka bir ülkeye gitme seçeneği sunulduğunu ancak bu teklifin kabul edilmediğini belirterek, “Bugün Türkiye’de olabilirdi ama New York’ta. ABD’ye karşı gelmeyi seçti ve şimdi hak ettiği yerde” dedi. Yargı sürecinin hızlı ve etkili ilerlediğini söyleyen Trump, Maduro’nun bundan kimseyi suçlayamayacağını ifade etti.

Rodriguez ile görüşme mesajı

Maduro’nun yardımcısı Delcy Rodriguez’in geçici olarak yönetimi devraldığına dikkat çeken Trump, şu ana kadar Rodriguez ile görüşmediğini ancak doğru zamanda bir görüşme yapabileceğini söyledi. Venezuela’da kısa vadede özgür ve adil seçimler yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya ise, “Bu duruma bağlı” yanıtını verdi.

Petrol şirketleri Venezuela’ya girecek

Venezuela’nın altyapısının çöktüğünü ve petrol üretiminin olması gerekenin çok altında olduğunu savunan Trump, büyük petrol şirketlerinin ülkeye girerek altyapıyı yeniden inşa edeceğini söyledi. ABD’nin doğrudan yatırım yapmayacağını vurgulayan Trump, “Biz ülkeye sahip çıkacağız, daha da önemlisi insanlara sahip çıkacağız” dedi.

Trump, Venezuela’nın petrol rezervlerine ilişkin soruya ise net yanıt verdi:

“Venezuela’daki her şeyi biz yöneteceğiz ve ülkeyi onaracağız. Doğru zaman geldiğinde seçimler yapılacak.”

Kolombiya ve Meksika’ya sert sözler

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’yu hedef alan Trump, Kolombiya’nın kokain üretimiyle ABD’yi tehdit ettiğini savundu. Olası bir ABD operasyonu sorusuna “Kulağa hoş geliyor” yanıtını verdi.

Meksika için de “Karteller ülkeyi yönetiyor” diyen Trump, uyuşturucu kaçakçılığının deniz yolunda yüzde 97 azaldığını, sıranın kara sınırına geldiğini söyledi. ABD askerlerinin Meksika’ya konuşlandırılması teklifinin ise reddedildiğini açıkladı.

İran, Grönland ve Çin mesajları

İran’daki protestolara değinen Trump, “İnsanları öldürmeye başlarlarsa çok sert bir karşılık alırlar” uyarısında bulundu. Grönland’ın ulusal güvenlik açısından ABD için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Trump, adanın Rusya ve Çin tehdidi altında olduğunu savundu.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirten Trump, Nisan ayında Çin’i ziyaret edeceğini açıkladı. Rusya’ya ilişkin bir soruya ise, Putin’in konutuna saldırı düzenlendiği iddialarına inanmadığını söyleyerek yanıt verdi.