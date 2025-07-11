Paylaşılan grafikte, vergi denetimlerinin yılın ilk yarısında ciddi oranda artırıldığı görülürken, denetimlerin ağırlıklı olarak yüksek ciroya sahip işletmelerde yoğunlaştığı dikkat çekti. Bakanlık kaynakları, bu stratejik yaklaşımın, hem vergiye gönüllü uyumu teşvik etmeyi hem de kamu gelirlerini daha etkin bir şekilde toplamayı hedeflediğini belirtiyor.

Bakan Şimşek’in mesajı, vergi politikalarında şeffaflık ve kararlılık vurgusu olarak yorumlanırken, kamuoyunda da “büyüklerden başla” anlayışının benimsendiği şeklinde değerlendirildi. Denetimlerin, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında sürdürülebilir bir şekilde artarak devam edeceği ifade ediliyor.

Ekonomik disiplinin sağlanması adına vergi denetimlerinin kritik bir araç olduğunu belirten uzmanlar, büyük mükelleflere odaklanan bu adımın, vergi adaletini sağlamada önemli bir eşik olduğunu dile getiriyor.