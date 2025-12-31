2026 yılına ilişkin vergi ve harç düzenlemeleri Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile netleşti. Buna göre, normal şartlarda yüzde 25,49 olarak uygulanması gereken yeniden değerleme oranı yerine, vergi ve harçlarda artış oranı yüzde 18,95 seviyesinde tutuldu.

Vergi ve Harçlarda Enflasyonla Uyumlu Artış

Her yıl gelir vergisi, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), damga vergisi, özel tüketim vergisi (ÖTV), katma değer vergisi (KDV), özel iletişim vergisi ve yurt dışına çıkış harcı gibi birçok kalemde maktu tutarlar yeniden değerleme oranına göre güncelleniyor. Ancak 2026 yılı için bu oran, vatandaş üzerindeki yükü azaltmak amacıyla düşürüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, geniş toplum kesimlerini doğrudan etkileyen vergi ve harç ödemelerinde daha dengeli bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti.

“Vatandaşın Yükü Azaltıldı”

Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranı yerine, vatandaşımızın lehine olacak şekilde ve enflasyon hedefiyle uyumlu bir artış yapılmıştır. Böylece mali disiplin korunurken, vatandaşlarımızın üzerindeki mali yük hafifletilmiştir.”

Şimşek ayrıca, gelir vergisi tarifeleri, değerli konut vergisi, veraset ve intikal vergisi istisnaları ile matrah dilimlerinin ise yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırıldığını belirtti. Bu düzenlemenin, özellikle düşük ve orta gelirli vatandaşlar açısından koruyucu bir etki oluşturduğu vurgulandı.

Dezenflasyon Sürecine Maliye Desteği

Yapılan düzenlemenin yalnızca vatandaş lehine değil, aynı zamanda ekonomi politikaları açısından da önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Şimşek, maliye politikasının dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Yeni düzenleme ile bütçe dengeleri gözetilirken, kamu gelirlerinde sürdürülebilirlik hedefinin de korunduğu ifade edildi.