Veliköy ve Çerkezköy'deki modern fabrikalarında ürettiği PP-RC boru ve ek parçaları, PVC boru ve ek parçaları, PE-RT boru ile pirinç insert ve bağlantı parçalarını 5 kıtada 90'dan fazla ülkeye ihraç eden Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.’nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

İntegral Yatırım ve Ziraat Yatırım’ın liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 30,24 TL olarak belirlendi. Formül Plastik’in çıkarılmış sermayesinin 130 milyon TL’den 160 milyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle ihraç edilecek 30 milyon nominal değerli paya ek olarak 10 milyon TL nominal değerli pay da ortak satışı yoluyla halka arz edilecek. Toplam 40 milyon TL nominal değerli halka arzın 1.209.600.000 TL büyüklükte olması hedeflenirken, halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının ise yüzde 25 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

10 binlerce ürün çeşidi var

10 ayrı renk, 10 boru çapı, dört basınç grubundan oluşan boruların yanı sıra binlerce metalli ve metalsiz bağlantı elemanı ve aksesuar grubu ürünü beş marka altında üreten Formül Plastik’in 10 binlerce ürün çeşidi bulunuyor. Formül, Aquapa, Foraqua, Aquapipe ve Aquaplast markalı ürünlerini Türkiye genelinde 10 bine yakın satış noktasına ulaştıran Formül Plastik, 2003 yılından itibaren ağırlık verdiği ihracat pazarında da 5 kıtada 90’dan fazla ülkeye satış gerçekleştiriyor. Şirket 2014 yılından bu yana her yıl, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ‘İlk 1000 İhracatçı Firması’ listesinde yer alıyor.

Yeni yatırımlarla büyüyecek

Formül Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hot, 2025 yılının ilk 9 ayı itibariyle şirketin satış gelirlerinin yaklaşık yüzde 46’sını ihracattan elde ettiğini belirterek “Yurt içinde ve dışında inşaat sektörüne paralel olarak büyüyen pazarımıza ayak uydurabilmek için orta ve uzun vadeli yatırım hedeflerimizi, daha verimli çalışabilme ve pazardan daha büyük pay alabilme stratejisi doğrultusunda şekillendiriliyoruz. Bu hedefimize ulaşabilmek için de yeni yatırımlarla büyümek istiyoruz” dedi. İkisi Tekirdağ Çerkezköy’deki Veliköy OSB’de, biri yine Tekirdağ Çerkezköy’deki Çerkezköy OSB’de olmak üzere üç ayrı fabrikada üretim gerçekleştirdiklerini dile getiren Hot, “Fiziki olarak genişleme ve üretim kapasitemizi artırma stratejimiz çerçevesinde; boru fabrikalarımızı entegre hale getirme ve otomasyon süreçlerini hızlandırma amaçlı yapılacak yeni fabrika yatırımının yanı sıra ürün gamımızı genişletmek, yüksek kira gideri kalemini sıfırlamak için de metal fabrikamızı mevcut arsamız üzerinde yapacağımız yeni binaya taşımayı planlıyoruz. Halka arzımız yeni yatırımlarla büyüme hedeflerimizi gerçekleştirirken bize önemli bir kaynak sağlayacak” diye konuştu.