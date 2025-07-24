Bursa’da İzinli Gönderici Yetkili yeni depo

Yeni hizmet vermeye başlayan 4 bin metrekarelik Mars Logistics Bursa Lojistik Merkezi’ne, Ticaret Bakanlığı tarafından İzinli Gönderici Yetkisi verildi. Mars Logistics, Hadımköy ve Tepeören lojistik merkezlerinin ardından, İzinli Gönderici Yetkisi ile hizmet vermeye başlayan yeni deposunda Bursa Gümrüğü’ne bağlı olarak ihracat işlemlerini kendi bünyesinde tamamlayabiliyor. İzinli Gönderici Yetkisi ile, Bursa bölgesindeki müşterilerin ihracat yükleri gümrük müdürlüğü sahasına gitmeden doğrudan mühürlenerek yola çıkıyor.

Konuyla ilgili konuşan Mars Logistics Yurtiçi Dağıtım Kanalları Grup Başkanı Mahmut Yortaç, “Bursa, özellikle otomotiv ve yan sanayi sektörlerinin yoğunlaştığı, Türkiye ihracatında stratejik bir rol oynayan bir bölge. Bu bölgede bulunan Bursa Gümrüğü’nde araç trafiği ve gümrük yoğunluğu hem lojistik operasyonlarını yavaşlatıyor hem de şehir yaşamını olumsuz etkiliyordu. Yeni açtığımız Bursa lojistik merkezimiz ile birlikte yalnızca müşterilerimizin ihracat süreçlerini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda şehir içi trafiği ve çevresel etkiyi azaltarak Bursa’da yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesine de katkıda bulunuyoruz.”

Tüm sektörlere hizmet verecek şekilde planlanan yeni Bursa deposunda öncelikli hedeflerinin Bursa ve çevre illere yönelik parsiyel dağıtım, depolama, ihracat ve crossdock hizmetlerini entegre bir şekilde sunmak olduğunu belirten Yortaç, bölgedeki firmaların tedarik zincirine hız ve esneklik kazandıracağını ve aynı zamanda ihracat operasyonlarının daha planlı ve kontrollü ilerlemesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Yortaç, “Mars Logistics olarak, operasyonel hız ve verimliliğin ön planda olacağı yeni tesisimiz ile ihracatçı firmaların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bir lojistik üssünü, Bursa ilimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.” diyerek sözlerine devam etti.

Mars Logistics Bursa Lojistik Merkezi adresi şu şekilde: Gümüş Caddesi Doğanköy Çıkışı 37/1 A Blok 16370 Nilüfer/Bursa

Erzurum’da açılan yeni depo ile parsiyel dağıtım kolaylaşıyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki hizmet ağını genişleten Mars Logistics, yılın başında açtığı Diyarbakır deponun ardından Erzurum’da yeni bir depoyu faaliyete açtı. Temmuz ayının başında açılan yeni Erzurum lojistik merkezi ile birlikte bölgedeki müşterilere daha hızlı teslimatlar sunulması ve müşterilerin ihtiyaçlarına daha çevik çözümler geliştirilmesi amaçlanıyor.

Şu an için parsiyel dağıtım odaklı çalışan depoda alışveriş merkezleri ve bayi teslimatları gerçekleşiyor. Parsiyel dağıtım hizmetlerini yerinden yürütmek, teslimat sürelerini optimize ederken bölgedeki ticaret hareketliliğine de katkı sağlıyor.

Mars Logistics Erzurum Lojistik Merkezi adresi şu şekilde: Saltuklu Mah. 2. Gez Sanayi 86. Sokak No: 4 25700 Aziziye/Erzurum

Hadımköy, Tuzla, Tepeören, Esenyurt, Bursa, Adana, İzmir, Ankara, Barcelona, Madrid, Irun ve Paris lojistik merkezlerinde veya müşterilerin kendi depolarında tek müşterili veya paylaşımlı depolama organizasyonu, ihracat yükleme platformu, çapraz yükleme platformu, dağıtım merkezi gibi çeşitli depolama hizmetleri sunan Mars Logistics, Yurtiçi Dağıtım Kanalları operasyonları için kullandığı depolar dahil olmak üzere 35 lojistik merkezinde 295.268 m²’lik alanda gümrüklü ve gümrüksüz depolama hizmeti ve yurtiçi dağıtım hizmeti veriyor.