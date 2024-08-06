İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da Yaşam Maliyeti araştırmasının temmuz sonuçlarını açıkladı.

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre temmuz ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,40 artışla 66.550 liraya çıktı.

Böylelikle İstanbul’da yaşamanın maliyeti haziran ayına kıyasla 3 bin 26 lira artış gösterdi.

İPA araştırmasına göre Temmuz ayında İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 66 bin 550 TL oldu.

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın temmuz ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin %112,87 artış oranı ile zeytinyağı fiyatlarında yaşandığı görüldü.

Öte yandan, hanelerin sık kullandığı diğer ürünlerden tuvalet kağıdı %106,23, beyaz peynir ise %89,61 artış kaydetti.