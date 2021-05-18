Cem Aydın, Gözde Akpınar ile aşk yaşamaya başladı! Sahibi olduğu Gain'i adeta batırdı

Akpınar’ın dijital platformunda genel müdür olan Aydın, yanlış kararlarıyla projeyi neredeyse batırdı. Bunun üzerine Akpınar Ailesi, başarılı iş kadınını uyardı.

Filli Boya'nın kurucusu Celal Akpınar'ın tek çocuğu olan Gözde Akpınar, son dönemde iş hayatından çok özel hayatıyla konuşulur oldu.

Babasının 2005 yılındaki vefatıyla 340 trilyonluk ciroya sahip devasa bir şirketin varisi olan Gözde Hanım, bir süre önce de Hüseyin Sezgin ile evliliğini noktaladı.

Filli Boya markasını da bünyesinde barındıran Betek Boya ve iştiraklerini, 2019 yılında Japonya merkezli Nippon Paint Holdings'e satan Gözde Akpınar, 'Gain'i isimli bir dijital platform kurdu.

Yeni sektör heyecanına 'aşk'taki heyecanı da eklenen genç iş kadını, gönlünü Gain'in genel müdürü Cem Aydın'a kaptırdı.

TÜM KANAL RAHATSIZ OLDU

Ancak Aydın, kanalda sürekli kendi arkadaşlarının projelerine yer vererek Gain'i maddi anlamda uçurumun eşiğine sürükledi.

Gözde Akpınar ise Cem Aydın'ı tüm bunlara rağmen genel müdür koltuğunda tutmakta dirense de sonunda pes etti ve sevgilisini bu pozisyondan alıp kanalın danışmanı yaptı.

Başarılı iş kadının, Gain ile aldığı kararlar ise iddiaya göre Akpınar Ailesi'nin fertlerini rahatsız etti.

Daha önce de tıpkı Gözde Akpınar gibi yüklü bir servetin varisi olan Derin Mermerci ile evlenen Cem Aydın'ın 'para peşinde' olduğunu düşünen aile fertleri, yine iddiaya göre "Para giderse sevgilin de gider" diyerek Gözde Akpınar'ı uyardı.

YENİ YENİ AKILLANDI

Gözde Akpınar, ilk aylarda sevgilisi Cem Aydın'ın aldığı kararların hepsini onayladı. Ancak TV sektörüne yabancı olan Akpınar, uyarılar sayesinde Aydın'ın yakın çevresine para kazandırmak için yanlış hamleler yaptığını anladı. (Takvim)