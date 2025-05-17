Macron, “Gazze'deki insani tablo artık dayanılmaz hale geldi. Çatışmaların başından bu yana insani etkilerin ulaştığı seviye, daha önce hiç tanık olmadığımız ölçekte” ifadelerini kullandı. Yakın zamanda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bu konuyu ele almayı planladığını vurgulayan Fransız lider, aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşmeler yaptığını kaydetti.

Gazze’de yaşanan insani felaketin yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşı konusuna da değinen Macron, Moskova'nın hâlâ "şartsız ateşkes" talebini reddettiğini hatırlatarak, bu tutumun devam etmesi halinde ABD ile birlikte ek yaptırımlar üzerinde koordinasyon halinde olduklarını belirtti.

Macron, açıklamalarında önceliğin İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarda bir ateşkese ulaşılması ve insani yardım erişiminin sağlanması olduğunu ifade etti. Bölge halkının temel ihtiyaçlara ulaşamadığını vurgulayan Macron, uluslararası toplumun artık daha kararlı adımlar atması gerektiğinin altını çizdi.