AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Budapeşte Temsilciliği İcra Direktörü Balazs Hendrich ve Macaristan Sosyal İlişkiler ve Kültür Bakanı Zoltan Tarr ile ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Zorlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi kapsamında, Birleşmiş Milletler (BM) ana salonunda tarihi bir 'Türk Devletleri Özel Oturumu' düzenleneceğini açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geldi. Temaslarına Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Budapeşte Temsilciliği ile başlayan Kürşad Zorlu, İcra Direktörü Balazs Hendrich ve üye ülkelerin diplomatik temsilcileriyle bir araya geldi. Macaristan'ı 'Türk dünyasının Batı'daki kapısı' olarak nitelendiren Zorlu, iki coğrafya arasındaki ticari ve ekonomik bağların devasa bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Budapeşte Temsilciliği'nin projelerine Türkiye'nin desteğinin tam olduğunu vurgulayan Zorlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi kapsamında, Birleşmiş Milletler (BM) ana salonunda tarihi bir 'Türk Devletleri Özel Oturumu' düzenleneceğini açıkladı.

TDT Macaristan Temsilciliği İcra Direktörü Balazs Hendrich ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşkilat bünyesinde Budapeşte'de kurulan Kuraklıkla Mücadele Merkezi'nin COP31 zirvesine tam kadro destek vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Macaristan Bakanı Tarr'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi davet

Kürşad Zorlu, TDT temaslarının ardından Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülsün Erkul'un da katılımıyla Macaristan Sosyal İlişkiler ve Kültür Bakanı Zoltan Tarr ile bakanlık binasında ikili görüşme gerçekleştirdi. Türkiye'nin Avrupa ile Türk dünyası arasında köprü olmasının Budapeşte hükümeti için hayati önem taşıdığını ifade eden Bakan Tarr, Ankara'da yapılan NATO Zirvesi'ndeki kusursuz ev sahipliği nedeniyle Macaristan Başbakanı Peter Magyar'ın övgü dolu mesajlarını iletti.

Ülkesindeki Türk dönemi tarihi miraslarını en kıymetli varlıkları gibi koruduklarını belirten Tarr, görüşmede çok önemli bir diplomatik adım atarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'a davet etmek istediklerini söyledi.

Macarca vizyon belgesi ve Türk haritası

Ziyaretlerin sonunda Zorlu, hem İcra Direktörü Hendrich'e hem de Bakan Tarr'a, Macarca diline çevrilen 'AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi' ile tüm Türk dünyası ülkelerini kapsayan özel tasarımlı harita plaketlerini takdim etti. Görüşmenin ardından Bakan Tarr, Zorlu'yu uğurlarken Kültür Bakanlığı binasının mimarisinde yer alan ve Türk motifleriyle birebir örtüşen özel desenleri göstererek iki halkın kültürel yakınlığına dikkat çekti.