Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, pazartesi gecesi yaşanan olayların ardından yaptığı açıklamada, gözaltına alınan kişilerin büyük kısmının izinsiz gösterilere katıldığını belirtti. Bass, bu protestoların göçmen haklarını savunan kitlesel bir hareketten ziyade, "marjinal grupların" provoke ettiği bir şiddet dalgasına dönüştüğünü vurguladı.

"Bu protestolar, göçmenlerin sesi olmak için düzenlenmişti. Ancak bazı gruplar şiddeti tercih etti. 100'den fazla kişi gözaltına alındı ve bu olaylar asıl amacımızı gölgede bırakıyor," diyen Bass, yaşanan şiddet olaylarının meşru talepleri gölgelediğini ifade etti.

Kent merkezindeki federal gözaltı merkezinin önünde toplanan kalabalık, ICE operasyonlarına son verilmesi çağrısında bulunurken, polis müdahalesiyle dağıtıldı. Olayların ardından açıklama yapan Bass, Trump yönetimine çağrıda bulunarak göçmen operasyonlarının derhal durdurulmasını istedi. "Bu operasyonlar şehirde korku iklimi yaratıyor, insanlar kendini güvende hissetmiyor. Federal hükümetin bu çağrıyı dikkate almasını umuyorum," dedi.

Yaşanan olaylar, Los Angeles'ta göçmen politikaları ve kolluk kuvvetlerinin tutumu konusundaki gerginliği yeniden gündeme taşıdı.