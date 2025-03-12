Şirket, kremde bulunan benzoil peroksit bileşeninin, yüksek sıcaklıklar veya UV ışınları gibi çevresel faktörlere maruz kaldığında kanserojen etkisi gösterebileceğini belirtti.

La Roche-Posay'nin açıklamasına göre, bu durum yalnızca belirli bir parti üründe, çok düşük miktarda bulunuyor. Ancak, herhangi bir riskin önüne geçmek amacıyla, söz konusu ürünün piyasadan geri çağrılacağı duyuruldu. Şirket, tüketicilerin bu ürünleri kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu ve geri iade işlemleri için gerekli adımların atılacağını açıkladı.

La Roche-Posay, benzer durumların yaşanmaması için üretim süreçlerini gözden geçireceğini ve güvenlik önlemleri alacağını belirtti.

Bu olay, benzoil peroksit içeren kozmetik ürünlerin güvenliği üzerine dikkatleri bir kez daha toplarken, kullanıcılar için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

L'Oréal'den yapılan sözlü açıklamada "ABD’de ilgili kamu kuruluşu FDA’in düzenlemelerine uygun olarak Benzoyl Peroksit (BPO) akne ürünleri sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde satılmaktadır. Türkiye'deki ürünlerin içeriğinde Benzoyl Peroxide (BPO) bulunmamaktadır" denildi.