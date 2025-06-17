01 numaralı salonda yaşanan hata, sınav başladıktan tam 15 dakika sonra fark edildi. Gözetmenlerin kitapçıkları öğrencilerden toplamasıyla başlayan karmaşa, hem öğrencilerin psikolojisini alt üst etti hem de sınav güvenliğine dair ciddi soru işaretleri doğurdu.

Kitapçıklar sınav ortasında değiştirilirken, bazı öğrencilere birden fazla kez farklı kitapçık verildi. Öğrenciler, stres, panik ve belirsizlik içinde sınavı tamamlamaya çalıştı. Kimileri gözyaşlarını tutamazken, sınav sonrasında veliler yaşanan skandala tepki göstererek yargıya başvurdu. CİMER, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunan veliler, sınavın tekrarlanmasını talep etti.

“Baba, bir yıllık emeğimin karşılığını kim verecek?”

Olayın ardından konuşan velilerden Salih Bilge, yaşananların öğrenciler üzerinde derin bir travma yarattığını söyledi. Bilge, “Gözetmenlerin yaptığı bir hata yüzünden çocuklarımızın bir yıllık emeği çöpe gitti. Sınavın ortasında kitapçıklar değiştirildi, sınıfta kargaşa çıktı. O anda çocuklar ağlamaya başladı. Ek süre verileceği söylendi ama bu da uygulanmadı. Çocuğum iki gündür ağlıyor, ‘Baba benim emeğimin karşılığını kim verecek?’ diye soruyor. Ne cevap vereceğimi bilemiyorum” dedi.

“Kitapçık üstünde başka birinin ismi yazıyordu”

Başka bir öğrenci velisi Sevcan Egemen ise yeğeninin sınavdan moral bozukluğuyla çıktığını, yaşananları ise ancak ikinci oturumdan sonra anlatabildiğini ifade etti. “Gözetmen sınav kitapçıklarını yanlış dağıttığını fark edince aşağı iniyor. Bu sırada diğer gözetmen kitapçıkları topluyor, işaretlemeleri silmelerini istiyor. Sonra tekrar dağıtılıyor ama kitapçıkların sahipleri karışıyor. Yeğenimin eline başka bir öğrencinin kitapçığı geçmiş. Üzerindeki ismi silip kendi ismini yazmış. Yanındaki öğrenciye üç farklı kitapçık verilmiş. Bu çocuklar neye uğradığını şaşırmış” diye konuştu.

Hukuki süreç başladı

Sınavda yaşananların sadece bireysel bir hata değil, sistemsel bir zafiyet olduğunu savunan veliler, çocuklarının emeğinin boşa gitmemesi için hukuki süreci başlattıklarını vurguladı. “Bu sınav bir defaya mahsus. Telafisi yok. Üniversite sınavı gibi tekrar girilemiyor. O yüzden adaletin yerini bulması için mücadelemizi sürdüreceğiz” diyen veliler, mağduriyetin yalnızca birkaç öğrenciye değil, tüm sınıfa yayıldığını ve sınavın geçersiz sayılması gerektiğini savundu.

MEB’in ve ÖSYM’nin açıklaması bekleniyor

Yaşanan olay sonrası gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. Henüz resmî bir açıklama yapılmazken, kamuoyunun beklentisi sınavın iptal edilmesi ve eşit koşullarda tekrar edilmesi yönünde. Öğrenci ve velilerin mağduriyetinin nasıl telafi edileceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.