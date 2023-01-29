Yosun havuzu ve kaplıca merkezi şifa dağıtıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde, termal tesisler içerisindeki Türkiye’nin tek yosun havuzu, eklem ağrıları, cilt ve deri hastalıklarına şifa oluyor.

Ünlü onkoloji uzmanı Yavuz Dizdar, tesislerdeki yosun havuzunda incelemelerde bulundu. Dizdar, yosun havuzlarından bir çok rahatsızlığa şifa olduğunu kaydetti.

Emet ilçesinden tüm Türkiye’ye hizmet vermenin gururunu yaşadıklarını belirten Otel Müdürü Ergün Özcan, ’’Yosun havuzu dememizin sebebi, su güneşi gördüğü andan itibaren yosun üretiyor. Dünyada çok nadir görülen bir sudur. Tam bir doğal jakuzidir aynı zamanda. Misafirlerimizin buraya geldiklerinde yaz, kış hem karın altında, hem yağmurun altında, hem de güneşin altında tamamen organik bir ortamda, organik bir suyun içerisinde, ayaklarının altından kaynayan bir su ile şifa arıyorlar ve gerçekten de bu şifayı bulduklarına inanıyoruz. Kendileri de bize memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Biz tüm şifa arayanları buraya davet ediyoruz. Tatillerini yaparken şifalarına da kavuşsunlar istiyoruz’’ şeklinde konuştu.

Tesislerden yararlanan vatandaşlar da, özellikle yosun havuzunun adeta şifa kaynağı olduğunu dile getirdiler.

Öte yandan, tesislere gelenlerin kedi ve köpekleri için özel apart oluşturuldu. Tesislerin bu hizmeti, müşteriler tarafından takdirle karşılandı.