Vali Çelik, Bakan Akar ile birlikte prefabrik çarşıda incelemelerde bulundu

Hatay’da enkaz kaldırmanın yanı sıra yaşam destek ve hayatın normale dönmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kütahya Valisi Çelik, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Millî Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Burdur Valisi Ali Aslantaş ile birlikte hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalar kapsamında Defne ilçesinde esnaf için yapılan prefabrik çarşıda incelemelerde bulundu.

Esnaf için 50 prefabrik iş yerinden oluşturulan çarşıya ilişkin yetkililerden bilgi alan Bakan Akar ve Vali Çelik, iş yerlerini gezdi.

Çekilen kura sonucu iş yeri almaya hak kazanan esnafla da sohbet eden Bakan Akar ve Vali Çelik, daha sonra iş yerlerinin kurulumunda görev alan işçilerle bir araya geldiler.