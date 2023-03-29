Tavşanlı’da minik öğrencilere ağaç ve orman sevgisi anlatıldı

Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından anaokulunda minik öğrencilere ağaç ve orman sevgisi anlatıldı.

Anaokulu ziyaretinde, minik öğrencilere doğanın, ormanların güzellikleri anlatıldı ve ormanları korumanın önemi üzerinde duruldu. Hazırlanan slaytlar ile bilgilendirilen öğrencilere gün sonunda çeşitli hediyeler verildi.

Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Acısu Orman İşletme Şefi Zühre Kutlu ve Orman Muhafaza Memurları tarafından gerçekleştirilen ziyaret ile öğrencilerin ormanlar hakkında eğlenceli şekilde bilgi sahibi olmaları sağlandı.