Tavşanlı’da 60 anne ve anne adayı öğretmen ile velilere uyuşturucu eğitimi

Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde Tavşanlı ilçesinde 60 anne ve anne adayı öğretmen ile velilere uyuşturucu eğitimi verildiği bildirildi.

Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliğince Tavşanlı ilçesi Atatürk İlkokulunda 10 anne, anne adayı olmak üzere 16 öğretmen ve veliye, Özel İsabet İlk ve Ortaokulunda 17 anne, anne adayı olmak üzere 25 öğretmen ve veliye, Fevzipaşa İlk ve Ortaokulunda 12 anne, anne adayı olmak üzere 19 öğretmen ve veliye olmak üzere, toplamda, 39 anne, anne adayı olmak üzere toplam 60 kişiye “En iyi Narkotik Polisi Anne” sunumu, UYUMA aplikasyonu tanıtımı yapılıp broşür dağıtıldı.