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Takla atan otomobil ters döndü: 2 yaralı

TAKLA ATAN OTOMOBİL TERS DÖNDÜ: 2 YARALI

KÜTAHYA 29.03.2023, 22:39
Takla atan otomobil ters döndü: 2 yaralı

Kütahya’da kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü, kazada 2 bayan yaralandı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolu 23. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya’dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan otomobil seyir halindeyken yoldan çıkarak takla attı. Kazada, M.T. ve Z.K. isimli iki bayan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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