Simav’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’nın Simav ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 92 adet uyuşturucu hap, 20 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince daha öncesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı değerlendirilen E.Q.(30) isimli şahsın yapılan üst aramasında, yeşil reçeteye tabi 8 adet hap ele geçirildi. Bunun üzerine harekete geçen ekiplerin şüpheli şahsın birlikte yaşadığı A.B.(30) isimli şahsın ikameti ile besihanesinde yaptıkları aramada, 84 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 20 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.