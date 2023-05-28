Simav’da üreticilere yüzde 75 hibeli 4 bin 500 kilo yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde üreticilere yüzde 75 hibeli 4 bin 500 kilo yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir “ Bakanlığımızın Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde üreticilerimizin tohum ve girdi maliyetlerini azaltmak için uyguladığı projeyle her yıl olduğu gibi bu yıl da yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı yapıyoruz. Son 4-5 yıldır ilçemizde bu projeyi uygulayarak hem üretimi arttırıp hem de çiftçimize yüzde 75 hibeli tohum sağlayıp, tohum masraflarının büyük kısmını karşılamış oluyoruz. İlçemizde bu yıl yaklaşık 9 bin dekar alanda ekilmek üzere 4 bin 500 kilo yağlık ayçiçeği tohumu ilçe Müdürlüğümüze geldi. Tohumlar kaliteli, yöreye uygun ve yüksek verimlidir. Bu tohumları çiftçilerimize teslim ettik. Geçtiğimiz günlerde de ekimlerini yaptılar. İlçemizde 4 yıldır uyguladığımız yağlık ayçiçeği projesi oldukça güzel sonuçlar vermektedir. Genellikle göl arazisine ekilen yağlık ayçiçeği tohumundan dekarda yaklaşık 250- 300 kilo ürün alınmaktadır. Bin 300 civarında çiftçimizin yararlanacağı bu projeyle 9 bin dekar alandan 2 bin 500 ton civarında yağlık ayçiçeği rekoltesi beklemekteyiz. Biz çiftçimize verilecek tohumları kurumumuzda tek tek çiftçimizin başvuru yaptığı alana giderek tohum miktarı kadarını tartıp poşetleyerek üzerine de çiftçimizin adını yazarak köyünde teslim ediyoruz. Bu projede üreticilerimize verilen yüksek verimli ve kaliteli tohumlar yüzde 75 Bakanlığımız hibeli ve sadece yüzde 25 çiftçi katkısı alınarak teslim edilmektedir. Yaklaşık bin 300 çiftçimizin yararlanacağı projemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyor ve çiftçilerimize de bol kazançlı bir sezon geçirmelerini diliyorum’ dedi.