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Otomobilin takla atarak ters döndü: 2 yaralı
OTOMOBİLİN TAKLA ATARAK TERS DÖNDÜ: 2 YARALI
KÜTAHYA 25.03.2023, 20:56
Kütahya’da, otomobilin takla atarak ters döndüğü trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kütahya-Tavşanlı Çevre yolu Ticaret Borsası binası yakınında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 43 AEC 713 plakalı otomobil, seyir halindeyken takla atarak ters döndü. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.