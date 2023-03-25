banner611

banner610

Son Dakika

Otomobilin takla atarak ters döndü: 2 yaralı

OTOMOBİLİN TAKLA ATARAK TERS DÖNDÜ: 2 YARALI

KÜTAHYA 25.03.2023, 20:56
Otomobilin takla atarak ters döndü: 2 yaralı

Kütahya’da, otomobilin takla atarak ters döndüğü trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı Çevre yolu Ticaret Borsası binası yakınında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 43 AEC 713 plakalı otomobil, seyir halindeyken takla atarak ters döndü. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yorumlar (0)
banner612