Vali Ali Çelik’in eşi Neziha Çelik, depremzede aileleri yalnız bırakmıyor.

Yaşanan afetin ardından Kütahya’ya yerleşen depremzede ailelerin bebekleri için Kütahya İl Müftülüğünce, Kütahya geleneklerine göre düzenlenen 40 mevlidine katılan Çelik, ailelerin her zaman yanlarında olduğunu belirterek bebeklere sağlıklı ve hayırlı ömürler diledi.