Müzesinin konukları depremzede öğrenciler

Depremin etkilediği 11 ilden gelip eğitim öğretimlerine Kütahya’da devam eden öğrenciler Porselen Müzesi’ni ziyaret etti.

11 ili etkileyen deprem sonrası Kütahya’da eğitim öğretimlerine devam eden öğrenciler özel davetli olarak müzeyi ziyaret etti. Porselenin geçmişten bugüne ürettiği tüm porselen ürünlerinin yanı sıra Kütahya’nın kültür ve sanat tarihinin, 14. yüzyıldan bugüne uzanan Osmanlı saray porselenlerinin yer aldığı müzeyi gezen öğrenciler daha sonra kendileri için özel olarak hazırlanan alanda bisküvilere kendi motiflerini çizerek boyadılar.

Etkinlik sonunda öğrencilerin çizdikleri ve boyadıkları eserler, müze yönetimi tarafından kendilerine günün anısına hatıra olarak verildi.