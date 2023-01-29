Milletvekili İshak Gazel Cezayir’de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 17. Konferansı’na katılmak üzere Cezayir’e gitti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile birlikte Cezayire giden Gazel, burada heyetler arası görüşmelere de katılacak. Gazel’in Cezayir gezisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik’in de yer aldığı belirtildi.