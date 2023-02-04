Mahsur kalan öğrencileri orman ekipleri kurtardı

Karda mahsur kalan üniversite öğrencilerinin imdadına Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yetişti.

Gediz Murat Dağı’nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 4 minibüsteki 60 üniversite öğrencisi, Gediz Orman İşletme Müdürlüğü personelinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Gelen ihbar üzerine Gediz Orman İşletme Müdürlüğü 1 greyder ve 10 pikap ile bölgeye ulaşarak Gedof’un da (Gediz Offroad Grubu) destekleri ile öğrencileri güvenli bölgeye ulaştırdı.

Kurtarma çalışmaları Gediz Orman İşletme Müdürü İzzet Akgün, Orman İşletme Şefi Fatih Türk ve orman personeli tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.