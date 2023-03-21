Macar İhtilali ve Özgürlük Savaşı’nın 175. yıl dönümü dolayısıyla Macaristan Milli Kahramanı Lajos Kossuth’un misafir edildiği Kütahya’da bulunan Macaristan İstanbul Başkonsolosu Dr. Attila Pintér, Macaristan Fahri Konsolosu İsmet Güral ve beraberindeki heyet; Vali Vekili Mustafa Güney’i ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Pintér, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Yaşanılan zorlu süreçte Macaristan’ın destek ve dayanışması için teşekkür eden Vali Vekili Güney, “Macar kardeşlerimize teşekkür ederiz, fedakârlıklarını asla unutmayacağız” dedi.