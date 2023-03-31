Kütahya’nın yapı stoku değerlendiriliyor

Kütahya Belediyesi, şehrin yapı stoku ile mevcut yapısal durumlarının değerlendirilmesi adına çalışmalarına başladı. Bu çerçevede Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık başkanlığında kentin bulunan ilgili oda başkanları ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü ve yetkileri ile bir araya geldi.

Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü ve diğer paydaş oda başkanları ve yöneticileri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kütahya’mızın mevcut yapı stokunun değerlendirilmesi, önümüzdeki süreçte yeni yapılacak imar alanlarının belirlenmesi, mevcutlardaki sorunların giderilmesi ve ayrıca gerek eski binalarda gerekse yeni binaların yapımında uygulamada karşılaşılan bazı sorunların çözümü amacıyla paydaş oda başkanlarımız ve yönetimleri ile belediyemiz ilgili müdürlükler ve çalışanlarımız ve belediye başkan yardımcılarımız bir araya geldik. Davetimize katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz, Mimarlar Odamız, İnşaat Mühendisleri Odamız, Makine Mühendisleri Odamız, Elektrik Mühendisleri Odamız, Jeoloji Mühendisleri Odamız, Jeofizik Mühendisleri Odamız yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Odalarımız, görüşlerini hep birlikte tartışmak üzere bu masaya getirdiler. Burada hem fikir olunan konularla ilgili belediyemiz hemen mevcut uygulamasını değiştirmesi gerekiyorsa değiştirecek. Ya da eksikliklerimiz varsa onları gidereceğiz. Ayrıca meclis kararı gerektiren konular varsa onlarla ilgili de gerekli çalışmaları ilgili arkadaşlarımız başlatacaklar. Kahramanmaraş merkezli depremle birlikte Türkiye’nin gündemine ilk sıralarda yer alacak şekilde gelen bu konunun belediyemiz ve şehrimiz açısından da çok önemli olduğunu biliyoruz. Devletimizin çıkartacağı özel mevzuat düzenlemelerini de dikkate almak kaydı ile Kütahya Belediyesi olarak paydaş odalarımızla ve onların üyeleriyle birlikte çalışmaya her zaman olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Katılımları için tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda; Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Ertuğrul Cevahir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan ve belediye meclis üyeleri yer aldı.