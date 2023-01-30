Kütahya’nın Civli Mahallesi’ne kültür evi

Kütahya’nın Civli Mahallesi’ne belediye tarafından yaptırılmakta olan kültür evi inşaatı hızla devam ediyor.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın, mahallelere yerinde ve daha hızlı hizmet verilmesi adına başlattığı Muhtarlık Bilgi sistemi ile birlikte, mahallelerin talep ve ihtiyaçları anında sistem üzerinden görülerek değerlendiriliyor. Bu çerçevede Civli Mahallesi’nde 2022 Kasım ayında temeli atılan kültür evi inşaatı yapımı devam ediyor.