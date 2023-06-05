Kütahya’da Yunus Timlerince 2 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
KÜTAHYA’DA YUNUS TİMLERİNCE 2 KİŞİNİN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
KÜTAHYA 05.06.2023, 10:02
Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince 2 şahsın yapılan üst ve eşya aramasında 83.20 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Sultanbağı Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.D. (28) ve E.K. (29) isimli şahısların yapılan üst ve eşya aramasında, 83.20 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.