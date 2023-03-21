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Kütahya’da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
Kütahya’da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
KÜTAHYA 21.03.2023, 17:40
Kütahya’da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen Ş. S. isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 19,17 gram kokain maddesi, 6,40 gram metamfetamin maddesi, 13 adet sentetik ecza ve 1 adet payp ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ş. S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.