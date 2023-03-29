Kütahya’da uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Kütahya’da durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde Kütahya’ya uyuşturucu madde getireceği şeklinde bilgiler elde edinilen H.K. isimli şahsın içerisinde bulunduğu araç tespit edilerek Kütahya-Eskişehir PTS uygulama noktasında durduruldu. Şahsın yapılan üst aramasında iki parça halinde toplam 31.47 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.