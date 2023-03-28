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Kütahya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs tutuklandı
KÜTAHYA’DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN ŞAHIS TUTUKLANDI
KÜTAHYA 28.03.2023, 06:33
Kütahya’da evinde 53,14 gram kokain maddesi ele geçirilen ve hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan N. D. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada, 53,14 gram kokain maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.