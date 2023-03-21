Kütahya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 229 bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Şubat Ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayınladı. Buna göre Kütahya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 229 bin 13 oldu.

Kütahya trafiğine bir yılda 7 bin 523 araç daha katıldı.TÜİK tarafından yayınlanan rapora göre Kütahya’da 2022 yılının Şubat ayında 221 bin 490 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı 2023 yılı Şubat ayında 229 bin 13’e yükseldi.

Yayınlanan rapora göre Kütahya’da geçen ay toplam 4 bin 614 araç devri yapıldı. 2023 yılı şubat ayında Kütahya’da 3 bin 252 otomobil, 64 minibüs, 25 otobüs, 691 kamyonet, 100 kamyon, 163 motosiklet, 313 traktör ve 6 özel amaçlı taşıt devri yapıldı.

Kütahya ili genelindeki motorlu kara taşıtlarının 113 bin 46’sı otomobil, 3 bin 469’u minibüs, bin 802’si otobüs, 28 bin 958’si kamyonet, 7 bin 717’si kamyon, 37 bin 456’sı motosiklet, 35 bin 902’si traktör, 663’ü ise özel amaçlı taşıttan oluşuyor.