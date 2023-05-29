Kütahya’da Recep Tayyip Erdoğan coşkusu meydanlara sığmadı

Kütahya’da 13. Cumhurbaşkanı seçimlerinde sonuçların belli olmasını ardından Cumhur İttifakı’nın kutlamaları meydanlara sığmadı. Zafer Meydanı’nda başta olmak üzere cadde ve sokaklara taşan kutlamalar büyük coşkuya sahne oldu.

Kütahya’daki kutlamalar, Zafer Meydanı’na kurulan dev erkandan Erdoğan’ın konuşmasının coşkuyla dinlenmesiyle başladı.

Kutlamalar, araç konvoyu, havai fişek gösterisi ve konuşmalar devam etti.

Kutlamalarda, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, BBP Kütahya İl Başkanı Mustafa Gökdere, Yeniden Refah Partisi Kütahya İl Başkan Vekili Mehmet Cihan Coşkun, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esra Özbek Balcı, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay birer konuşma yaptı.

Belediye Başkanı Alim Işık, "Cumhurbaşkanımız bir kez daha önümüzdeki 5 yıllık süreçte ülkemizi yönetmek üzere tüm vatandaşlarımız desteği ile Cumhurbaşkanı seçilmesinde göstermiş olduğunuz olağan üstü çaba için ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "Cumhurbaşkanımızın seçilmesinde sadece Kütahya kazanmadı, sadece Türkiye kazanmadı, tüm İslam ümmeti kazandı. Bugün gönül coğrafyamızın her köşesinde sevinç gözyaşı dökülüyor. Bundan sonra daha çok çalışacağız" diye konuştu.