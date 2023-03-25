Kütahya’da öğrencilere ağaç ve orman sevgisi anlatıldı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeli Orman Haftası dolayısıyla anaokullarında eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek, ağaç ve orman sevgisini anlattı.

Kütahya Merkez Orman İşletme Müdürlüğü personeli Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Akşemsettin Anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Ziyarette öğrencilere ormanların önemi anlatıldı. Öğrencilerde çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli hediyeler verildi.