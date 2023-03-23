Kütahya’da kumar denetimleri

Kütahya’da kumar tombala suçlarıyla mücadele uygulaması çerçevesinde umuma açık işletmelerde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ”Emniyet Genel Müdürlüğünün Kumar Tombala Suçlarıyla Mücadele Uygulaması çerçevesinde 21.00-00.00 saatleri arasında yapılan eşzamanlı denetimlerde, 6 iş yeri,1 dernek kontrol edilmiş, 48 şahsın GBT ve üst aramaları yapılmış, 3 iş yeri denetime uygun olmadığı tespit edilmiş, mühürleme yapılacağı esnada işletme sahiplerince denetime uygun hale getirilmiş, (kapılar dışardan açılır hale getirilerek anlık kameralar iptal edilmiştir). Bir dernekte yapılan denetimlerde ise içerde bulunanların üye olmadıkları müşterilerine kağıt oyunuyla çay servisi yaptığı derneğin lokale çevrildiği tespit edilmiş, durum tutanak altına alınarak Valilik dernekler masasına bildirilecek olup yapılan denetimlerde başkaca bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Ramazan ayı boyunca denetimler devam edecek, kumar oynanmasına fırsat verilmeyecektir” ifadeleri yer aldı.