Kütahya’da “Kendin yap atölyesi” festivali

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce birinci “Kendin yap atölyesi” festivali düzenlendi.

Kütahya Kendin Yap Atölyesinin birinci festivali protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve misafirlerin katılımıyla Dumlupınar Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Festivalin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya Kendin Yap Merkez Atölyesi’nin 8 Haziran 2021 tarihinde açılışının yapıldığını ve 6-14 yaş aralığındaki öğrencilere hizmet verdiğini ifade etti.

Kütahya Kendin Yap Atölyesinin 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında 8 bin öğrenciye hizmet verdiğini belirten Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında ise uzun dönemli çalışmalar yapmak üzere başvuru yapan bin öğrenciden 400’ünün kaydının yapıldığını söyledi.

Müdür Başyiğit, "Atölyelerimizde, öğrenciler tarafından, el becerilerine ve bilişim teknolojilerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Öğrenciler okul dışı zamanlarının haftada 4 saatini atölyelerdeki derslere katılarak geçirmektedirler. 10 öğretmenle hizmet veren atölyelerimiz kayıtlarını dönemlik yapmakta, öğrenciler ilgi ve yetenekleri çerçevesinde öğretmenlerimiz tarafından yönlendirilmektedir. Atölyelerin oluşturulmasında katkı sağlayan Valimiz Ali Çelik başta olmak üzere, sponsorlarımız olan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne, Zafer Kalkınma Ajansı’na, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’na, Kütahya İl Özel İdaresi’ne, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne ve emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmasından sonra protokol üyeleri ve katılımcılar festival alanını ziyaret ederek alandaki atölye çalışmalarını incelediler. Festival alanı ziyaretinin ardından ise festivalin yarışmalar bölümüne geçildi.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Sayar ve Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal tarafından verildi.