Son Dakika
Kütahya’da işçi servisi ile münibüs çarpıştı: 7 yaralı
Kütahya’da işçi servisi ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
KÜTAHYA 19.03.2023, 22:53
Kütahya’da işçi servisi ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, Dumlupınar Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 43 S 0205 plakalı işçi servisiyle, A.K. idaresindeki 43 NV 285 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada, işçi servisi sevisindeki 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.