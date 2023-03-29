Kütahya’da cami ve oto hırsızı tutuklandı

Kütahya’da farklı tarihlerde Şevelli Camii, Nurhak Camii, Servi Camii, Fuatpaşa Camii ve otodan hırsızlık olaylarının şüphelisi M.D.(30) isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde farklı zamanlarda meydana gelen Şevelli Camii, Nurhak Camii, Servi Camii, Fuatpaşa Camii ve otodan hırsızlık olaylarının şüphelisi M.D. isimli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilerek yakalandı.

Gözaltına alınan hırsızlık olaylarının şüphelisi şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.