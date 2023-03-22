Kütahya’da arıcılık Kursu

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile arıcılık kursu düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonunda açılan toplam 84 saatlik arıcılık kursuna 28 kursiyer katılıyor.

Arıcılık kursunda kursiyerlere, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Vekili Ahmet Nedim Bayraktar, bal arısı ırkları, koloni bireyleri ve düzeni, mevsimsel bakım ve kışlatma, ballı bitkiler, ana arı yetiştiriciliği, bal üretimi, gezginci arıcılık ve arı sağlığı konularında ise Ziraat Yüksek Mühendisi Erkan Özer tarafından teorik ve pratik bilgiler verildi.

Kurs sonunda Kütahya Arı Yetiştiricileri Birliğinin bal işleme tesisine teknik gezi düzenlendi.