Kütahya Köprüören Tek Termik Ortaokulu’ndan bir başarı daha

Kütahya Köprüören Tek Termik Ortaokulu Kendin Yap Atölye Festivali çerçevesinde düzenlenen ’’Çizgi İzleyen Robot’’ kategorisi yarışmasında Kütahya ikincisi oldu.

’’Çizgi İzleyen Robot’’ katagorisi yarışmasında Lise, Bilim Sanat Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri ve Ortaokullardan katılan toplam 37 takım arasından Köprüören Tek Termik Ortaokulu Kütahya ikinciliği elde ederek 1000TL’lik ödülünü düzenlenen törende aldı.

Yarışmada Bilişim ve Yazılım Öğretmeni Hakkı Aydın ve öğrencilerin kendilerinin tasarladıkları robotla yarıştıklarını söyleyen Okul Müdürü Kazım Gündüz,” Bu başarıyı okulumuza kazandıran Bilişim ve Yazılım Öğretmenimiz Hakkı Aydın’a, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Yine Robotik Kodlama çalışmalarımıza destek veren "Kahev" yetkililerine, Kütahya Kahev temsilcisi Dr. Emel Fikir’e, Köprüören Avrupa Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Alaattin Bıyıkal’a ve dernek üyelerine, Ali Rıza Tuna ve Havva Tuna’ya teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.