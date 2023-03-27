Kütahya İHH’dan deprem bölgesine 15 kişilik acil yardım ekibi

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneğince deprem bölgesine 15 kişilik acil yardım ekibi gönderildiği bildirildi.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, Kütahya İHH’nın merkez üssü Kahramanmaraş olan, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Osmaniye ve Kilis’te ciddi kayıplara yol açan depremin yaralarını sarmak için depremin ilk gününden itibaren bölgeye birçok arama kurtarma ekibi ve acil yardım tırları gönderdiğini söyledi.

Başkan Mustafa Yenipazar, “Kurulan çadır kentlerde ve konteyner kentlerde halkımızın barınma ihtiyacını ve yine mobil aşevleriyle gıda ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ramazan ayının girmesiyle bölgede ihtiyaçların hat safhaya ulaştığını görüyoruz. Bu ihtiyaçları karşılamak için Hatay deprem bölgesine 15 kişilik acil yardım ekibimizi sevk etmiş bulunmaktayız. Ekibimiz hem İskenderun’da, hem de Hatay Antakya’da depremzede vatandaşlarımızla bir araya gelecekler. Onların her konuda sorunlarına çare olacaklar. Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur organizasyonları yapıp oradaki halkımızın ramazanı en iyi şekilde geçirmelerini sağlayacaklar. Bu vesile ile hem deprem bölgesinde hem de diğer ihtiyaç sahibi ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için başlatmış olduğumuz, “Ramazan Hayata Bereket” adlı kampanyamız devam ediyor. Bugüne kadar bu yardımlarda emeği olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz. Daha çok aileye ulaşabilmemiz için halkımızdan kampanyalarımıza destek vermelerini istiyoruz” diye konuştu.