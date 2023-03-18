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Kütahya Evliya Çelebi Hastanesinde Yoğun Bakım Hemşireliği eğitim programı
Kütahya Evliya Çelebi Hastanesinde 2023 Yılı Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikalı eğitim programı sona erdi.
KÜTAHYA 18.03.2023, 08:02
Kütahya Evliya Çelebi Hastanesinde 2023 Yılı Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikalı eğitim programı sona erdi.
06 Şubat -17 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen, 2023 yılının ilk Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikalı eğitim programı sonunda eğitimini başarı ile tamamlayan 8 kursiyere Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Ahmed Arif Uzun, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevil Akgün tarafından katılım belgeleri takdim edildi.