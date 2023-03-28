Kütahya Belediyesi, en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi

Kütahya’da Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında, “Kütahya” konulu Ödüllü Bilgi Yarışması’nda dereceye girenleri ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde bir yıl içerisinde en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirdi.

Yarışmada, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri; İbrahim Karaman, Mehmet Kurt, Hüseyin Bozkurt’tan oluşan Mavi Şimşekler grubu birinci, Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri; Umut Durak, Ahmet Cemal Gündüz, Semi Emeksiz’den oluşan Evliya Çelebi’nin Torunları grubu ikinci, Dumlupınar Üniversitesi ve Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri; Musa Dağ, Mehmet Ali Erdem ve Büşra Ayaz’dan oluşan Özgürlük Grubu ise üçüncü oldu. Bilgi yarışmasında birinci olan ekibe 8 bin, ikinci olan ekibe 7 bin liralık çekleri, Belediye Başkanı Alim Işık ve MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş tarafından verildi.

Zeynep, 1 yılda 427 kitap okudu

Kütahya Belediyesi Gülten Dayıoğlu Çocuk Kütüphanesi bünyesinde düzenlenen kitap okuma yarışmasında, ilkokul kategorisinde Zeynep Akat, ortaokul kategorisinde Ahmet Buğra Boztaş ve lise kategorisinde Ahmed Yasin Gülsever bir yıl içerisinde en çok kitabı okuyarak biner liralık ödülün sahibi oldular. İlkokul kategorisindeki Zeynep Akat’ın bir yıl içerisinde 427 kitap okuduğunu duyan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Zeynep’i kendisinin özel olarak ödüllendireceğini söyledi.

"Sizleri canı gönülden kutluyorum"

Üçüncü olan ekibin 6 bin liralık çekini ve en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendiren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Yarışmaya katılan gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum, kendilerine teşekkür ediyorum. Kütahya gerçekten anlatılmaya, anlamaya ve her türlü güzelliklerini başka yerlere tanıtmaya değer bir ilimiz. Birçok evliyamız başta olmak üzere yedi bin yıla yakın tarihiyle birden çok medeniyete ev sahipliği yapmış çok önemli illerimizden birisi. Anadolu’da çok fazla yok bizim gibi, birkaç il var. Gençlerimizin Kütahya’mızı öğrenme yönünde göstermiş oldukları çaba her şeyden daha önemli. Sizleri canı gönülden kutluyorum. Ödül bu yıl sembolik oldu ama seneye daha sürükleyici olacak. Bu bir başlangıçtı, devam edecek inşallah” diyerek ödül alanları öğrencileri tebrik etti.