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Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ın annesi vefat etti
Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ın vefat eden annesi Meryem Işık, Simav ilçesi Kuşu beldesinde toprağa verildi.
KÜTAHYA 28.01.2023, 20:12
Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ın vefat eden annesi Meryem Işık, Simav ilçesi Kuşu beldesinde toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 95 yaşındaki Meryem Işık’ın cenazesi, Kuşu beldesindeki evinde helallik alınmasının ardından Çarşı Camisi’ne getirildi. Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Işık’ın cenazesi, belde mezarlığına defnedildi.
Meryem Işık’ın cenaze törenine, Kütahya Valisi Ali Çelik, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, protokol mensupları, ilçe ve belde belediye başkanları, Işık’ın yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.